ATELIERS CREATION

Ateliers découverte par 3 spécialistes ; l'encens, reliure, tenugui...

Ateliers découverte de techniques ancestrales

Pendant le salon Idées Japon de décembre, comme chaque année, plusieurs ateliers création seront programmés.

Cette année, trois spécialistes venant du Japon présenteront les techniques de fabrication de l’encens, oko, et de la reliure, wa-toji, tenugui, et proposeront des idées pour les remettre au goût du jour.

お香Oko, l’encens



Sanae Saito, instructeur certifié pour l’encens japonais, proposera en ateliers la fabrication de 3 styles d’encens.

Neriko : fabriqué avec de la poudre d’encens et de la mélasse. Il est un peu chauffé, ce qui lui donne un parfum de bois aromatique.

Zuko : traditionnellement utilisé pour la purification du corps. Aujourd’hui à la mode, il est appliqué sur les poignets comme fragrance.

Huile Oko : un mélange de senteurs végétales et d’huile.

Durée d’une séance : 1h30 - 2h

Dates et horaires au choix :

Jeudi 7 à partir de 11h45 (neriko), vendredi 8 de 14h (Zuko) et samedi 9 de 16h30 (huile oko)

Participation : 35 € (matériel inclus) par atelier.

Inscription par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

和綴じ Wa-toji, reliure de style japonais



Kanako Arito est la fille de Shunji Arito, qui représente la 3e génération de la société familiale spécialisée depuis plus de 120 ans dans la fabrication de cahiers et de livres avec la technique wa-toji, la reliure manuelle. Lors du salon Idées Japon, Kanako enseignera les bases du wa-toji avec la technique des 4 trous, le yotsume-toji.

Durée d’une séance : 1h

Dates et horaires au choix :

Jeudi 7 à partir de 14h, vendredi 8 de 16h30 et samedi 9 de 11h45 COMPLET

Merci de contacter par e-mail pour la possibilité d'autres ateliers supplementaire

Participation : 30 € (matériel et cahier en papier washi inclus) par atelier.

Inscription par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

てぬぐい Tenugui





Harumi Sawa Kojima, designer, crée ses produits (vêtements, accessoires et papeteries) avec des tenugui-riénzomé provenant de Nihonbashi Ningyo-cho Todaya Shôten, la maison qui les fabrique depuis 145 ans.

Dans cet atelier, les participants découvriront des techniques de création de porte-feuille et aussi d’emballages pour bouteilles, livres et boîtes.

Dates et horaires au choix :

Jeudi 7 à partir de 16h30, vendredi 8 de 11h45 et samedi 9 de 14h

Participation : 30 € (un tenugui artisanat offert) par atelier.

Inscription par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’ateliers auront lieux dans le quartier de l’Opéra, Paris 2e

^