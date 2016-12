AGENDA CULTUREL novembre / décembre 2016

Numéro d’automne Journal Idées Japon Dossier : Création « illimitées » avec du papier japonais Consulter en format e-book>>

AGENDA CULTUREL sur le Japon en France フランスにおける日本関連イベント情報リスト Listing des titres des manifestations par catégorie.

Pour le détail, merci de visiter la page d'information. --------------------------------------------------------



CINE-TELE 映画・テレビ Habiter le monde : Tokyo, la mégapole des micro-maisons (26 min) Mardi 15 novembre à 08h55, samedi 26 novembre à 14h35

Arte TV

http://www.arte.tv/guide/fr/057411-004-A/habiter-le-monde Architectures : Le Rolex Learning Center (27 min) Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa

Vendredi 18 novembre à 04h15

Arte TV

http://www.arte.tv/guide/fr/047171-000-A/architectures Shin Toho, un vent nouveau Jusqu’au jeudi 24 novembre

MCJP, Paris 15e.

http://www.mcjp.fr/fr/agenda/shintoho--un-vent-nouveau Les secrets de l'anguille Vendredi 25 novembre à 19h, vendredi 9 décembre à 18h15

Arte TV

http://www.arte.tv/guide/fr/051436-000-A/les-secrets-de-l-anguille « Trésor vivant » un documentaire de Marc PetitJean, Kunihiko Moriguchi perpétue le yûzen Jeudi 1 décembre à 18h30

MCJP, Paris 15e.

http://www.mcjp.fr/fr/agenda/-tresor-vivant-un-documentaire-de-marc-petitjean Dashi, le secret des saveurs du Japon (50 min) Reportage sur les ingrédients principaux du dashi, « clé de voûte » de la cuisine japonaise. (avec des dégustions de différents goûts de mochi) Du mercredi 14 au samedi 17 décembre

Espace Cinko, Paris 2e.

http://www.jipango.com/activites Le Garçon et la Bête Du jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre

Cinéma Enfants du Paradis, Chartres

http://www.chartres.fr/outils-et-services/

agenda/detail-de-levenement/article/

le-garcon-et-la-bete/ Festival du cinéma japonais contemporain Décembre-janvier

Paris, Val d’Oise

http://www.kinotayo.fr/index.php Mademoiselle (2h 25min) Au cinéma

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231299.html Graine de Champion (1h23min) Au cinéma

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249333.html --------------------------------------------------------

EXPOSITIONS 展覧会 Kunihiko Moriguchi : Vers un ordre caché Du mercredi 16 novembre au samedi 17 décembre

MCJP, Paris 15e

http://www.mcjp.fr/fr/agenda/kunihiko-moriguchi Fête à l’Aquarium de Yoshie Araki Du vendredi 18 au jeudi 24 novembre

Galerie Métanoïa, Paris 4e.

http://www.galerie-metanoia.fr/fr/artistes-francais/2945-a-ne-pas-manquer-save-the-date-yoshie-araki-fete-a-l-aquarium.html Expo-vente de Zaaka Vincent Jusqu’au samedi 19 novembre

Espace Japon, Paris 10e.

http://www.espacejapon.com/fr/zaaka_vincent Divagation - sur les pas de Bashô de Klavdij Sluban Jusqu’au dimanche 20 novembre

Palais de l’Institut de France, Paris 6e

http://www.academie-des-beaux-arts.fr/prix/photo/klavdij_sluban.asp L’Artisanat local japonais à la pointe Synergies entre tradition et modernité

Du mardi 22 novembre au samedi 3 décembre

MCJP, Paris 15e

http://www.mcjp.fr/fr/agenda/lartisanat-local-japonais-a-la-pointe Tsukiji, exposition de photographie Du mardi 22 au samedi 26 novembre 2016

Espace Japon, Paris 10e.

http://www.espacejapon.com/fr/akinome Expo-Vente Terre de Lune 2016 Du jeudi 24 au lundi 28 novembre

Terre de Lune – Atelier de céramique, Paris 11e

https://www.facebook.com/terredelune.anniemetzger Expo photo de Natsumi Yamada Jusqu’au dimanche 27 novembre

Galerie Hayasaki, Paris 4e

http://www.hayasaki.fr/fr/exposition/590.html Expo-Vente Cadeaux de Noël Du mardi 29 novembre au samedi 10 décembre

Espace Japon, Paris 10e.

http://www.espacejapon.com/fr/cadeaux_de_noel_2016 Toyo Shinohara / Peintures « Nouvelles natures mortes » Du mardi 29 novembre au samedi 10 décembre

Espace Culturel Bertin Poirée, Paris 1er

http://www.tenri-paris.com/art/expo.html L’art de la laque urushi par Nagatoshi Onishi Jusqu’au jeudi 1er décembre

MIZEN Fine Art International, Paris 6e

http://www.mizenfineart.com/laque-le-futur/ Expo-vente : Les Carrousel des métiers d'art et de création Créatrices japonaises aux stands A3, D32, D38 et E10 salle Gabriel Delorme et Kokedama/Aquaphyte F15 en salle Le Notre.

Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre

Carrousel du Louvre, Paris 1er.

http://www.carrousel-metiers- art.com/ Expo-vente Wafu Du lundi 5 au dimanche 11 décembre

Galerie St Opportune, Paris 1er

http://wafu.over-blog.com/ Licca – Symbol of Kawaii Du mardi 6 au samedi 17 décembre

MCJP, Paris 15e

http://www.mcjp.fr/fr/agenda/licca-japanese-happiness Tamaki Babauchi / Kimonos « Teindre les saisons et tisser la nature » Du lundi 12 au samedi 17 décembre

Espace Culturel Bertin Poirée, Paris 1er

http://www.tenri-paris.com/art/expo.html Expo-Vente Idées cadeaux style japonais en présence de plus de 35 créateurs

Du mercredi 14 au samedi 17 décembre

Espace Cinko, Paris 2e

http://www.jipango.com/exposants Eikoh Hosoe et Yukio Mishima - Photographe et écrivain japonais Jusqu’au vendredi 23 décembre

Galerie Eric Mouchet, Paris 6e

https://www.facebook.com/GalerieEricMouchet Densan : l’artisanat traditionnel du Japon Jusqu’au vendredi 31 mars 2017

Maison Wa, Paris 2e.

https://www.facebook.com/Maison-WA-794371384014037/ ----------------------------------------

MUSIQUE コンサート Musiques croisées Kintsugi Kakushin Nishihara (Satsuma Biwa et chant), Serge Teyssot-Gay (guitare), Gaspar Claus (violoncelle)

Jeudi 24 novembre à 20h

MCJP, Paris 15e

http://mcjp.fr/fr/agenda/kintsugi Concerts : musique et chants traditionnels Emiko & Kirisute Gomen, Yozakura, Bentenode

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Ateliers de Noctambules, 91560 Crosne

http://www.chorogi-festival.fr/musique-japonaise/ Miyauchi Takayuki, chanteur de dessins annimés Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Parc des Expositions de Toulouse, 31400 Toulouse

http://toulouse-game-show.fr/content/takayuki-miyauchi Concert classique : Ryutarô Suzuki (piano) Mercredi 7 décembre à 18h30

MCJP, Paris 15e

http://mcjp.fr/fr/agenda/mercredis-en-musique Le Cadeau de jade : percussions, duduk, trompette, koto... Vendredi 9 décembre à 20h30

Musée Guimet, Paris 16e

http://www.guimet.fr ----------------------------------

SCENES 演劇・ダンス Théâtre traditionnel : Nô et kyôgen Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h

MCJP, Paris 15e

http://mcjp.fr/fr/agenda/no-et-kyogen « A la Butô » Rassemblement de pièces courtes Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h30

Espace Culturel Bertin Poirée, Paris 1er

http://www.tenri-paris.com/art/spectacle.html Voyage à Tokyo de Dorian Rossel et Cie STT Jusqu’au samedi 19 novembre

Théâtre Paris-Villette, Paris 19e

http://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/voyage-tokyo/ Butô de Juju Alishina, Yumi Fujitani Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Ateliers de Noctambules, 91560 Crosne

http://www.chorogi-festival.fr/spectacles-vivants/ Spectacle Princesse Monokini Solo théâtral japonisant et humoristique Dimanche 27 novembre à 18h30

Ateliers de Noctambules, 91560 Crosne

http://www.chorogi-festival.fr/spectacles-vivants/ « Territoire abîme » Lorna Lawrie / Danse Inspirée de « Le marin rejeté par la mer » de Yukio Mishima

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 20h30

Espace Culturel Bertin Poirée, Paris 1er

http://www.tenri-paris.com/art/spectacle.html « La voix humaine » Nô-Opéra & Cie Princesse Lierre Jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 20h30

Espace Culturel Bertin Poirée, Paris 1er

http://www.tenri-paris.com/art/spectacle.html Conteur traditionnel et estampes : Rakugo/ukiyo-e Avec Ryûraku Sanyûtei, Cyril Coppini (Interprête, animateur), Umekichi Hiyama (Shamisen)

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 20h

MCJP, Paris 15e

http://mcjp.fr/fr/agenda/ rakugoukiyo-e ---------------------------------------------

DIVERS フェスティバル・アトリエ・講演会 Ateliers Calligraphie, Ikebana, Kamishibai, Kokedama, Manga... Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Ateliers de Noctambules, 91560 Crosne

http://www.chorogi-festival.fr/ Stage de danse par Shiro Daimon Du lundi 21 au vendredi 25 novembre à Bordeaux,

du lundi 5 au vendredi 9 décembre à Paris

http://www.shirodaimon.fr Lunlun Yamamoto en visite en France Du mercredi 30 novembre au lundi 5 décembre

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil

http://slpj.fr/ Atelier Shibori, teinture en reserve Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Espace Cinko, Paris 2e

http://www.jipango.com/ateliers Atelier furoshiki, emballage décoratif à la japonaise Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Espace Cinko, Paris 2e

http://www.jipango.com/ateliers Atelier Tatami-beri, bordure du tatami Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Espace Cinko, Paris 2e

http://www.jipango.com/ateliers Atelier Ikebana de style Nouvel An, avec les décorations mizuhiki. Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Espace Cinko, Paris 2e

http://www.jipango.com/ateliers Cours pour préparer le henro, pèlerinage des quatre-vingt-huit de Shikoku Jeudi 15 décémbre de 17h à 19h

Espace Cinko, Paris 2e

http://associationtalachine.jimdo.com/cours-de-langue-et-de-civilisation-japonaises/ Cours de Nihon-buyo par Shimehiro Nishikawa Studio à Bastille, Paris 4e

http://www.shimehiro-nishikawa.fr/cours/ Zazen : pratique hebdomadaires Lundis 21, 28 novembre, 4, 12 décembre

Paris 5e

http://www.tenchijin-zen-kai.fr/ Atelier Tenkoku, Fabrication de sceau par Miki Kubo Samedi 19 Novembre (10h00-12h00) et vendredi 25 Novembre ( 17h30 - 19h30 )

Librairie Junku, Paris 1er

https://www.facebook.com/events/676011799227937/ Stage techniques de Ura-uchi, maroufflage japonais Du vendredi 27 au dimanche 29 Janvier 2017

