ACTIVITES JIPANGO décembre

Découvrir et/ou redécouvrir le bouillon DASHI et la pâte de riz gluant MOCHI Dans un espace de 100m², 5 îlots de découvertes culinaires vous attendent au Salon Idées Japon, du 14 au 17 décembre.



Deux spécialités y seront déclinées : le mochi et le dashi Le mochi est un incontournable des tables japonaises pendant les fêtes de nouvel an, et peut être préparé de nombreuses façons.

Un buffet vous proposera de découvrir le mochi grillé, en soupe, en collation sucrée...

Testez-le enveloppé de feuilles d'algues nori ou de kinako, fourré d'anko, ou encore avec de la tapenade ou du tarama pour une version fusion occidentale. Le dashi est une préparation phare de la cuisine japonaise, et ses saveurs sont variées : à base d'algue kombu, de champignons shiitake, de bonite séchée...

L'association de ce bouillon parfumé et du mochi donne comme résultat le zouni, plat phare du Nouvel An au Japon. Une occasion rare de découvrir le bouillon dashi en découvrant et en comparant 10 types de dashi différents et en apprenant à le préparer. Dégustation de 15 goûts variés de mochi, pâte de riz gluant pour l’apéritif, soupe, dessert... Et projection du beau film documentaire "Dashi, le secret des saveurs du Japon" sur les ingrédients principaux entrant dans la composition du dashi, « clé de voûte » de la cuisine japonaise, réalisé par Shohei Shibata (2014, 50 min.) Horaires au choix

Du mercredi 14 au samedi 17 décembre

11h – 13h : Projection du film suivie de la dégustation

13h30 – 15h30 : Dégustation suivie de la projection du film

17h – 19h : Projection du film suivie de la dégustation

19h30 – 21h30 : Dégustation suivie de la projection du film Les séances du vendredi 16 (19h30 – 21h30) et samedi 17 (17h – 19h) sont complet. Participation : 25€ ttc par séance (repas et film) et par personne. Inscription : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Merci de préciser la date (entre mercredi 14 et samedi 17) et l’horaire souhaités ainsi que votre choix de soupe zouni, aux algues et champignons (végétarien) ou aux algues et bonite (non-végétarien). Film et découvertes culinaires

Du mercredi 14 au samedi 17 décembre

Séances du film Dashi, le secret des saveurs du Japon et

dégustation de zouni et d’une variété de mochi.

映画上映会「千年の一滴」前半と「だしとお餅」の試食会 Cette production franco-japonaise** réalisée par Shohei Shibata (2014, 50 min.) a été diffusée sur ARTE en 2014 et rediffusée plusieurs fois depuis, à la demande des téléspectateurs.

** Une coproduction : Point du Jour, NHK, Asia Documentary Productions, ARTE France

http://www.pointdujour-international.com/catalogueFiche.php?idFiche=38221 Il s’agit d’un reportage sur les ingrédients principaux entrant dans la composition du dashi,

« clé de voûte » de la cuisine japonaise.